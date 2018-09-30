مشاري راشد يطلق أغنية لـ ولي العهد السعودي أثناء زيارته للكويت.. فيديو

#الكويت ترحب بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 🇰🇼♥️🇸🇦#الكويت_ترحب_محمد_بن_سلمان #ولي_العهد_في_الكويت #ولي_العهد_يزور_الكويت pic.twitter.com/2yKvUnhNhe — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) September 29, 2018

أطلق المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي أغنية خاصة لـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مع زيارته إلى الكويت.وكتب العفاسي في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الكويت ترحب بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".يأتي في الوقت الذي احتفت فيه وسائل الإعلام الكويتية بزيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت، واحتل هاشتاح "الكويت ترحب بمحمد بن سلمان" موقع التواصل الإجتماعي تويتر.