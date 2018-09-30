ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مشاري راشد يطلق أغنية لـ ولي العهد السعودي أثناء زيارته للكويت.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:15 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
شريف سيد
أطلق المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي أغنية خاصة لـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مع زيارته إلى الكويت.

وكتب العفاسي في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الكويت ترحب بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

يأتي في الوقت الذي احتفت فيه وسائل الإعلام الكويتية بزيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت، واحتل هاشتاح "الكويت ترحب بمحمد بن سلمان" موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ترشيحاتنا

بسبب لعب العيال.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بشبرا الخيمة

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

رئيس جامعة الأزهر من أسيوط: الدراسات العليا بالفيديو كونفرانس في أكتوبر

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

العثور على أضخم كائن على وجه الأرض عاش منذ 200 مليون سنة.. فيديو

وسقطت أغلى طائرة في التاريخ.. قصة انهيار الشبح الأمريكية للمرة الأولى

إعفاء المستشار الهندسي لمحافظة كفر الشيخ من منصبه

شاهد .. بديع والبلتاجى والشاطر والكتاتنى بالبدلة الحمراء فى أحداث مكتب الإرشاد

هازارد يحرض نجم ليفربول قبل مباراة مانشستر سيتي..فيديو

علي جمعة: نوعان فقط من الفاكهة عليهما زكاة

مفاجأة.. البصل يعالج الاكتئاب ويجلب السعادة

بريطانيا توجه رسالة إلى بوتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

فيديو

إلهامي الزيات: مصر من أوائل الدول المشاركة في بورصة برلين السياحية.. فيديو
إلهامى الزيات: منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر .. فيديو
إلهامي الزيات: العاملون بالسياحة تراجعوا من 1.8 مليون إلى 600 ألف فقط
مات الولد.. 18 عاما على اغتيال محمد الدرة.. ومازالت جرائم الاحتلال مستمرة.. فيديو
الإنتاج الحربي يتقدم على النجوم بهدف في الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟