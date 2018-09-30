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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:28 م
الدولار
الدولار
مايكل عياد
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 30 سبتمبر 2018، وسجل متوسط سعر الدولار حسب البنك المركزي نحو 17.8576 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي انخفاضا ليسجل نحو 20.7209 جنيه للشراء و20.8731 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ نحو 18 قرشا عن اسعار مستهل اليوم، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.2689 جنيه للشراء و23.4245 جنيه للبيع بانخفاض 20 قرش عن الصباح.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.4843 جنيه للشراء و18.5930 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8355 جنيه للشراء و15.9234 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5972 جنيه للشراء و2.6126 جنيه للبيع.

وسجل الريـال السعودي نحو 4.7675 جنيه للشراء، و4.7943 جنيه للبيع، بارتفاع قرش عن الصباح، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.

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