البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور



وبدءا من العام الجاري يعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.



وتضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨ مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.



كما يُعقد على هامش المنتدى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهي قمة إقليمية تُعقد على مدار يوم واحد، وذلك تنفيذًا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي المنعقد في مايو ٢٠١٨، وذلك في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر ٢٠١٧.



ويشهد المنتدى فعاليات أخرى متنوعة لإطلاق الطاقات الإبداعية للشباب أبرزها، تخصيص "مساحة للإبداع" تعرض بها أحدث ابتكارات الشباب في مختلف المجالات، ويقام "مسرح شباب العالم" لأول مرة لعرض مختلف ألوان الفنون؛ كالغناء والتمثيل وعروض "ستاند أب كوميدي"، ويضاف إلى ذلك عقد عدة ورش عمل شبابية لمناقشة أبرز المشروعات والقضايا الدولية الملحة.



واصلت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توجيه الدعوة للشباب من مختلف بلدان العالم التسجيل من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى المقرر عقده في مدينة السلام شرم الشيخ نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.ونشرت الصفحة الرسمية للمنتدى قبل قليل صورا لمجموعة من الشباب البريطانى يروجون لمنتدى شباب العالم، كما كتبت الصفحة الرسمية أيضا : «هل أنت مستعد لعمل فرق.. الشباب من جميع أنحاء العالم انضموا إلينا في منتدى الشباب العالمي الذي يحدث هنا في شرم الشيخ مصر .. سجل الآن وخذ فرصة لكي تصل أفكارك وآراءك وأحضر من قبل قادة العالم».وكان الترويج لمنتدى شباب العالم قد بدأ خارجيا من خلال مؤتمر Euroasia المقام في مدينة اورينبرج بروسيا، روّج شباب حملة التسويق الدولية للمنتدى وتحدثوا عن موضوعاته مع حضور المؤتمر.كما وجه الشباب الدعوة للحضور للتسجيل في المنتدي وزيارة مصر أرض السلام والحضارة،وواصل فريق التسويق الدولي حملاته ، حيث زار فريق التسويق الدولي بدولة "الإكوادور"، جامعة اكوادور كأول جامعة تم تأسيسها وثانى أكبر جامعة لديهم.وتحدث فريق التسويق الدولي من شباب الدولة، مع الطلبة عن مصر ومنتدى شباب العالم وفكرته ودعوتهم للتسجيل في المنتدى وزيارة مصر.كما تفاعلت أكثر من دولة أخرى مع الترويج للمنتدى منها الهند وبنجلادش واذربيجان والعديد من الدول الأخرى في مختلف بلدان العالم.كما روج للمنتدى في اشهر ميادين ولاية نيويورك الامريكية ميدان " التايمز " ، وذلك خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى عقدت الأيام الماضيةهذا وتنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، للعام الثاني على التوالي، في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر ٢٠١٨، بمدينة شرم الشيخ.