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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود للارتقاء بقطاع الجامعات والبحث العلمي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:43 م
الرئيس السيسى يجتمع
الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التعليم العالي عرض الخطوات التنفيذية لخطة إنشاء الجامعات الجديدة، سواء الدولية أو الأهلية أو التكنولوجية ذات الصلة بالتعليم الفني والمهني في مختلف ربوع مصر، وكذلك جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعليم العالي وإبرام عدد من اتفاقيات التوأمة مع مجموعة من أفضل الجامعات على مستوى العالم.

كما عرض الوزير استعدادات العام الدراسي الجامعي الجديد، وما يتخلله من إعادة إحياء الأنشطة الرياضية والثقافية، فضلًا عن تنظيم عدد من الندوات الطلابية لتعزيز الهوية الوطنية، وكذلك ما تم بشأن تطوير منظومة إدارة شئون الطلاب الوافدين.

كما تطرق وزير التعليم العالي إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن تصنيف "التايمز" العالمي للجامعات الدولية، وأشار كذلك إلى حجم إسهام المستشفيات الجامعية في تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وكذا إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود للارتقاء بقطاع الجامعات المصرية والبحث العلمي، مشددًا على الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع وإيجاد الحلول للمشاكل المعاصرة عن طريق إعداد الأبحاث العلمية الممنهجة والمبادرات الطلابية الخلاقة.

كما وجه الرئيس بتكريم الطلاب الذين احتلوا صدارة الامتحان المعرفي لطلاب الجامعات، والذي عقد مؤخرًا على مستوى كليات الطب البشرى بمختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاث جامعات تحقيقًا للنتائج، موجهًا بدراسة إمكانية تعميم تلك التجربة الناجحة لتشمل المزيد من التخصصات إلى جانب الطب، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي للدارسين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه أيضًا بتنظيم زيارات تفاعلية لكبار المسئولين بالدولة إلى مختلف الجامعات في إطار الاهتمام بالشباب وحرصًا على إشراكهم في الشأن العام، في سياق الاستعداد لتدشين عام 2019 عامًا للتعليم، والمنتظر أن يشمل نشاطات تعليمية شهرية على مدار العام، في إطار خطة واستراتيجية التعليم العالي للدولة.

كما وجه الرئيس بتكريم المستشفيات الجامعية التي توفر أفضل خدمة في تنفيذ مبادرتي القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وكذا إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

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