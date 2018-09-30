نائب الرئيس اليمني: فكرة الحوثي دخيلة على اليمنيين وتناهض مشروع الدولة اليمنية

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح إن فكرة الحوثي دخيلة على اليمنيين ولا يقبل بها المنطق ولا الفطرة السوية وتناهض مشروع الدولة والديمقراطية والجمهورية.

وجدد المسئول اليمني ـ وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، في كلمة خلال اجتماع بمحور البقع مع قيادات محور صعدة وقادة الوحدات العسكرية بحضور قيادات من قوات التحالف العربي ـ عزم الشرعية والتحالف العربي على المضي في التحرير وإعادة السلام الدائم في اليمن الذي يفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.

واتهم نائب الرئيس اليمني الحوثيين المدعومين من إيران بالوقوف وراء الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يمر بها اليمنيون بفعل انقلابهم على السلطات الشرعية ، إضافة إلى استمرار انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب اليمني وتهديدهم للأمن الاقليمي والدولي.

ودعا الفريق محسن ، خلال حضوره عرضًا عسكريًا لوحدات رمزية من محور صعدة بمناسبة العيد الوطني 56 لثورة 26 من سبتمبر ، إلى التحلي بالصبر والحكمة ورص الصفوف لمواجهة أعداء الحياة والحرية والسلام.