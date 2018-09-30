‬رئيس القومية للأسمنت يكشف حجم خسائر الشركة منذ 2012.. فيديو

قال محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إن خسائر الشركة في العام الماضي بلغت مليارًا و392 مليون جنيه، وفي المقابل بلغت قيمة الرواتب 355 مليون جنيه.





وتابع "رضوان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «الحد الأدني للرواتب بالشركة يبلغ 7 آلاف جنيه والأقصى 17 ألف جنيه»، مشيرًا إلى أن إجمالي أجور العاملين بالشركة 210 ملايين جنيه في عامي 2012 و2013.





وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن إجمالي الأجور وصل إلى 365 مليون جنيه في عامي 2013 و2014، وهو ما أدى إلى تكبد الشركة خسائر بقيمة 138 مليون جنيه، ثم قفزت الأجور إلى 386 مليون جنيه، وفي نفس الوقت ارتفعت الخسائر إلى 282 مليون جنيه».