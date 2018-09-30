الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو

حقق فريق الداخلية فوزا على نظيره مصر المقاصة بهدف وحيد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز.



أحرز هدف اللقاء الوحيد حسام باولو فى الدقيقة 39 ومنح مبروك نبيل حكم اللقاء البطاقة الصفراء لثنائى الداخلية إسلام جابر ومحمد شعبان زيكا فيما نال صلاح ريكو لاعب المقاصة إنذارا لارتكابه خطأ ضد المنافس.



ودفع طلعت يوسف مدرب الفريق الفيومى بتشكيلة جاءت كالآتي: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى وأحمد عبد العزيز مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد ومحمود وحيد في خط الدفاع وأحمد محسن وصلاح ريكو وايريك تراوري وباولن فوافي في خط الوسط ةثنائى الهجوم صلاح عاشور والغانى جون أنطوى.