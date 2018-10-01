الأوقاف ترسل قافلة طبية لمدينة الداخلة الخميس المقبل

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تسيير قافلة طبية من مستشفى الدعاة، إلى مدينة الداخلة، الخميس المقبل، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة في خدمة المجتمع، وبمناسبة العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد، وبالتنسيق مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وترأس القافلة الدكتورة مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بمصر الجديدة، ونخبة من الأساتذة والاستشاريين في التخصصات التي حددتها مديرية الصحة بالمحافظة، في ضوء التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية، وحرصا من الوزارة على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الطبقات الأولى بالرعاية.



