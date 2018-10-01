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حوادث

ضبط هاربين من حكم مؤبد بالبحيرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:03 ص
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة خلال حملة للقضاء على العناصر الاجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام من القبض على متهمين هاربين من حكمي مؤيد بقضيتي "مخدرات".

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة،إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث يفيد بالقبض على كل من : "عمر م  م"  ومقيم القباري بالإسكندرية مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية جنايات شبراخيت "مخدرات" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد ،"سمارة  ح ح "،المقيم مدينة شبراخيت .. مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية مركز شبرا خيت  "مخدرات".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالحكم الصادر ضدهما وجارٍ تسليمها وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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