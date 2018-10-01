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أخبار العالم

هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الاثنين، أن هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة حلبجة في إقليم كردستان شمالي العراق.

وقالت الهيئة ـ في بيان أوردته قناة ( الاخبارية العراقية) ـ إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية بسبب الهزة الأرضية حتى الآن.

وتشهد معظم المدن العراقية بين فترة وأخرى مجموعة من الهزات الأرضية، أدي بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وأخرى إلى خسائر مادية كبيرة.


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