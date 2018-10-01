مصلحة الضرائب: تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية اليوم

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية اليوم الاثنين،فى تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب.



ونوه وزارة المالية إلى أنه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى النظم الإلكترونية، ويستهدف هذا الاتفاق قيام الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا "أون لاين" دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، وذلك فى إطار حرص وزارة المالية للتيسير على الممولين في السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.



ولفت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الالكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكترونى الذى بدأت المراحل التجريبية له في شهر يوليه الماضى، وتمت تجربته بنجاح وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبى سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، وأيضًا هناك نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالإضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح.



