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برلمان

برلماني: خصم 40% عند سداد فواتير الكهرباء والمياه المتأخرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:36 ص
عدادات كهرباء
عدادات كهرباء
أحمد أيمن
كشف الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان -والذى ستبدأ جلساته غدا الثلاثاء- بشأن تحصيل حقوق الدولة من متأخرات مياه الشرب والكهرباء سواء كانت لدى القطاع الخاص أو الأشخاص أو شركات قطاع الأعمال العام ودواوين الوزارات والمحافظات.

وقال حساسين فى بيان صحفى له، إن فلسفة مشروع القانون تدور حول منح ميزة تتمثل فى نسبة خصم تصل ما بين 40% و30% لمن يقومون بسداد مستحقات المياه والكهرباء خلال فترة محددة سنويا سيتم تضمينها فى مشروع القانون.

وأكد النائب أن هذا التشريع يكفل تحقيق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.

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