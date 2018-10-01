إقبال كبير على المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي بالقليوبية.. صور

شهدت فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس والتى بدأت اليوم بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة السيدات، لإجراء الكشف الطبى عليهم وعمل الفحوصات اللازمة.



وقال الدكتور حمدى الطباخ إن المبادرة تغطى جميع مناطق المحافظة مشيرا إلى أن نتيجة التحاليل من 10 إلى 20 دقيقة وبعدها تبدأ الحالة فى صرف العلاج اللازم اذا ثبت إصابتها بأى أمراض.



من جانبه قال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم إنه تم توفير جميع المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة، وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.



وأكد عبدالحليم أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي، و18 مركزا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية حيث تم زيادة عدد نقاط التمركز، مؤكدا ان المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن.

