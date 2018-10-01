فتاة تسأل عن حكم الارتباط بشخص متزوج .. شاهد رد الإفتاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس هناك جريمة فى الزواج من شخص متزوج فهذا شرع الله.



وأضاف أمين الفتوى فى رده على سائلة تقول: "ما حكم الزواج من شخص متزوج علما بأن الزوجة الثانية لم يسبق لها الزواج؟ أن المشكلة فى هذا الأمر أن يقدم الرجل على فتح بيت ويهدم البيت الأول، منوها أن هذا ما يفعله الكثير.



وأشار إلى أن الذي يعدد هو القادر ماديا وبدنيا فلا يعقل ألا يقدر على البيت الأول ويريد فتح البيت الثاني، منوها أن الصحابة عددوا فى الزواج ولكن كان لديهم القدرة وحققوا العدل بين الزوجات.