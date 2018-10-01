الوليلى تتأهل للدور النهائى لبطولة أوراكل المفتوحة للإسكواش

صعدت رنيم الوليلى لاعبة المنتخب الوطنى للإسكواش للدور النهائى لبطولة أوراكل المفتوحة للإسكواش فجر اليوم "الاثنين"، وذلك بعد تغلبها فى مباراة الدور قبل النهائى على الإنجليزية لورا ماسارو بثلاثة أشواط للا شيء.



واستطاعت الوليلى المصنفة الأولى على العالم خلال الفترة الحالية الفوز على ماسارو المصنفة الرابعة بواقع 11-8، 11-9، 11-8، فى مباراة استغرقت 28 دقيقة.



وتعد رنيم الوليلى واحدة من أفضل اللاعبات على مستوى العالم فى الإسكواش فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى تتمتع بها.

