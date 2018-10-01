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محافظات

محافظ القليوبية يبحث مع مندوب حاكم الشارقة إنشاء مستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اجتماعا مع أمجد الصغير مندوب سمو الأمير حاكم الشارقة ورجب عبد الرازق رئيس مدينة القناطر الخيرية؛ وذلك لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى الحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية التي سيتم إنشاؤها على مستوى طبقا للمواصفات العالمية لخدمة أهالى المحافظة.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية لمستشفى الحروق والرسوم؛ حيث تم تخصيص الدور الأرضي للاستقبال والصيدلية والدور العلوي غرفتين للعمليات وغرفة للعناية المركزة بها سرير رملي مخصص لحالات الحروق الخطيرة. 

ونوه المحافظ بأنه تم تجهيز 11 سرير إقامة إضافة الي إقامة مبنى إداري للأطباء وتعقيم مركزي والدور الثالث سيتم تخصيصه لبنك الدم المتطور بالخلايا الجذعية كما سيتم مبني العيادات الخارجية، لافتا إلى أن مدة التنفيذ ستستغرق من 12- 15 شهرا كما سيتم تزويد المستشفى بسيارة إسعاف مجهزة للحروق.
محافظ القليوبية يبحث مع مندوب حاكم الشارقة إنشاء مستشفى الحروق بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يبحث مع مندوب حاكم الشارقة إنشاء مستشفى الحروق بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يبحث مع مندوب حاكم الشارقة إنشاء مستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

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