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ثقافة

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
أيمن رياض
استقبلت محافظة المنيا وفدا جديدا من الوفود السياحية القادمة لزيارة معالمها الأثرية.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت أمس وفدًا سياحيًا ألمانيًا خلال قيامهم برحلة نيلية بين الأقصر والقاهرة عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وكلف المحافظ الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة وتخصيص مرافقين لهم طوال فترة الزيارة للوقوف على كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم ضمانًا لإتمام الزيارة على أكمل وجه وترك بصمة جيدة لدى الزائرين عن المحافظة.

من جانبه، أشار مدير إدارة السياحة إلى أن الزيارة تستمر لمدة يومين حيث يضم برنامج الوفد زيارة جميع المعالم السياحية على أرض المحافظة والتى منها منطقة آثار تل العمارنة بديرمواس وتونا الجبل بمركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن بابوقرقاص للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.
وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور
وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور
وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

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