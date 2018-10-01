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ديني

لجنة الفتوى: يجوز اصطحاب الأطفال عند الصلاة في المساجد بشرط

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:07 م
اصطحاب الأطفال للصلاة
اصطحاب الأطفال للصلاة
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك البعض من الآباء والأمهات يصطحبون أطفالهم الصغار معهم عند الذهاب إلى الصلاة في المسجد وهذا أمر مستحب ولكن بشرط واحد.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ماحكم إحضار الأطفال الصغار الذين تصل أعمارهم لسنتين أو أقل أثناء صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات؟»، أنه يستحب إحضار الصبيان إلى المساجد حتى يعتادوا على الصلاة وتتعلق قلوبهم بالمساجد، بشرط عدم قيامهم بالتشويش على المصلين.

وأضافت أنه لا يجوز التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن، فإن كان الأطفال يقومون بالتشويش على المصلين فلا يجوز إحضارهم، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد؟ فقال: «إن كان لا يعبث لصغره، ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد » انتهى من المدونة (1/195) .

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