تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري



وحضر من وفاق سطيف، رشيد جارودي المدير الاداري، وفارس فلاحي، وعبدالعزيز خرفية المكلف بالاعلام.



وتم الاتفاق علي إرتداء الأهلي الزي الرسمي "القميص الأحمر والشورت الأبيض"، فيما يرتدي الحارس قميصا وشورت لبنيين.



ويرتدي وفاق سطيف "القميص الأبيض في الأسود والشورت الأسود"، ويرتدي الحارس قميصا وشورت أزرقين.



وعقب انتهاء الاجتماع الفني، عقد الاجتماع الأمني بحضور مندوبي الداخلية.

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، التي تقام غدًا على ستاد السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحضور الليبي علي الجيلاني، المنسق العام للمباراة، ومجدي شمس الدين مراقب المباراة وطاقم التحكيم الإثيوبي، ومندوبي الأمن.وحضر من الأهلي "محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، واللواء علاء صلاح الدين، مدير الأمن".