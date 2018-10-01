ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، التي تقام غدًا على ستاد السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحضور الليبي علي الجيلاني، المنسق العام للمباراة، ومجدي شمس الدين مراقب المباراة وطاقم التحكيم الإثيوبي، ومندوبي الأمن.

وحضر من الأهلي "محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، واللواء علاء صلاح الدين، مدير الأمن".

وحضر من وفاق سطيف، رشيد جارودي المدير الاداري، وفارس فلاحي، وعبدالعزيز خرفية المكلف بالاعلام.

وتم الاتفاق علي إرتداء الأهلي الزي الرسمي "القميص الأحمر والشورت الأبيض"، فيما يرتدي الحارس قميصا وشورت لبنيين.

ويرتدي وفاق سطيف "القميص الأبيض في الأسود والشورت الأسود"، ويرتدي الحارس قميصا وشورت أزرقين.

وعقب انتهاء الاجتماع الفني، عقد الاجتماع الأمني بحضور مندوبي الداخلية.

ترشيحاتنا

الجبلاية يحسم الاستعانة بحكم تونسي لمباريات الأهلى والزمالك

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..فيديووصور

محمد صلاح يلتقي رمضان صبحي صدفة بمدينة مانشستر ..صورة

العثور على جثة سيدة بعمرها 150 عام في تابوت معدني.. صور

كوريا الجنوبية تقر تعديلات على إجراءات دخول المصريين لأراضيها .. تعرف عليها

تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

ننشر خارطة طريق الأهلي لتجنب عقوبة الكاف الجماهيرية

بـ 20 ألف يورو.. محاكمة فرنسية خدعت السلطات بأنها ضحية إرهاب للتعويض

تشييع جنازة طه أبو كريشة من الجامع الأزهر بحضور قيادات المشيخة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

ننشر أسماء 15 طالبة مصابات بإغماء من التدافع بمدرَسة بالفيوم.. صور

مارادونا يوجه نصيحة غريبة لـ ميسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف| إحراق منزل مهجور بسبب هجوم الصراصير
أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو
المشاط: زيادة ملحوظة في نسب السياحة الثقافية.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: تكثيف قوافل مبادرة القضاء على فيروس سي ..فيديو
لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟