انطلاق ملتقى قصيدة العامية بالفيوم .. قراءة في النشأة واستشراف لمراحل التطور

شهدت المكتبة العامة بالفيوم، صباح اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى الأدبي لليوم الواحد بعنوان "قصيدة العامية في الفيوم.. النشأة ومراحل التطور"، المقام برعاية د. جيهان زكي، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

بدأت الجلسة الافتتاحية التي أدارها الشاعر محمد حميدة، مستعرضا مكانة قصيدة العامية في الوجدان المصري ودورها في التعبير عن نبض الشارع.

وألقى أحمد درويش، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة لخروج الملتقى بصورة تليق بمكانة الفيوم الثقافية، ومؤكدا دعم الإقليم لمثل هذه الفعاليات التي تعزز الوعي وتدعم الإبداع.

وشدد الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، رئيس الملتقى، على أهمية القراءة الجمالية والأسلوبية لتجارب شعراء العامية، مع ضرورة استشراف مستقبل هذا اللون الأدبي، وتوثيق جهود رواده في الفيوم، مؤكدا أن القصيدة العامية المصرية أثبتت قدرتها على الوصول إلى قلوب الجماهير رغم ما تعرضت له من تهميش نقدي عبر فترات مختلفة.

من جهته، أوضح الشاعر أسامة سند، أمين عام الملتقى، أن الحدث يأتي في إطار محاولة جادة لتوثيق مسيرة قصيدة العامية في الفيوم، لافتا إلى التحديات التي واجهت الباحثين بسبب ندرة المصادر وغياب التوثيق الكافي، سواء على المستوى المحلي أو في تاريخ العامية المصرية بشكل عام. وأضاف أن الاعتماد على الروايات الشفاهية جاء كأحد الحلول لسد هذه الفجوة، بهدف تقديم مادة علمية موثقة تليق بتاريخ هذا الفن.

وفي كلمتها، أكدت ياسمين ضياء، مدير عام ثقافة الفيوم، بالحضور، أن قصيدة العامية لم تكن مجرد لون أدبي، بل مثلت صوت الناس الحقيقي، وعبرت بصدق عن مشاعرهم وتفاصيل حياتهم اليومية، مشيرة إلى أنها تمثل أحد أبرز ملامح الهوية الثقافية المصرية.

وأضافت أن الملتقى لا يقتصر على الاحتفاء بتاريخ هذا الفن، بل يسعى إلى قراءة حاضره واستشراف مستقبله، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الشابة من المبدعين.

وحضر الجلسة الشاعر والباحث د. مسعود شومان ونخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين، واختتمت بتكريم الشاعر مصطفى الجارحي والشاعر محمد راضي، تقديرا لعطائهما الأدبي، إلى جانب تكريم الفائزين بجوائز نادي الأدب، حيث حصد أحمد صابر المركز الأول، وجاء عبد الرحمن حربي في المركز الثالث، وخالد أحمد في المركز الرابع، وعبد الله كامل في المركز الخامس.

ويأتي الملتقى ضمن خطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الفيوم، بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر وليد فؤاد، والإدارة المركزية للشئون الثقافية.