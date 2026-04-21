جنازة شعبية | فرشوط تودع 3 أصدقاء لقوا مصرعهم في انقلاب سيارة بقنا

في مشهد خيمت عليه حالة من الحزن والأسى، ودع أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا جثامين ثلاثة من أبنائهم، بعد أن لقوا مصرعهم في حادث مأساوي إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل قرية العركي.

بلاغ أمني وتحرك فوري للجهات المختصة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، في نطاق مدخل قرية العركي التابعة لدائرة المركز. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للمعاينة ورفع آثار الحادث.

تفاصيل الحادث



وبالفحص الميداني تبين أن الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة طلاب جامعيين في مقتبل العمر، هم: أحمد س. يبلغ من العمر 21 عامًا، وزياد يبلغ 18 عامًا، ويوسف 20 عامًا، وجميعهم من أبناء مركز فرشوط بمحافظة قنا، حيث كانوا يستقلون سيارة ملاكي قبل أن تنقلب بهم نتيجة انفجار مفاجئ في أحد الإطارات على الطريق الصحراوي بمنطقة قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بالقرب من قرية العركي.

وأوضحت التحريات الأولية أن انفجار الإطار أدى إلى فقدان السائق السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها عدة مرات ووفاة الضحايا في الحال متأثرين بإصابات بالغة.

وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي بدأت بدورها في فحص ملابسات الواقعة وبيان أسباب الحادث بشكل دقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز فرشوط الذين شيعوا جثامين الضحايا في جنازة مهيبة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للشباب الثلاثة، الذين رحلوا في لحظة مفاجئة تاركين خلفهم صدمة كبيرة بين أسرهم وأصدقائهم.