الرئيس يصدر قرارات جديدة لدمج متحدي الإعاقة في المجتمع .. فيديو

السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة







قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، لدعم ذوي القدرات الخاصة.



وطالب "السيسي"، خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعمل مركز لذوى القدرات الخاصة.



وأضاف خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، أن الفعاليات ستشمل بعد ذلك جولة تفقدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لورش عمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم







أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالمشاركة في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة والدمج.



وأضاف " السيسي" خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن مصر تولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم وإمكاناتهم، ونعمل على توفير الخدمات التأهيلية لهم والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يكفل لهم المشاركة بفعالية جنبا إلى جنب مع أفراد المجتمع.



وتابع: "الإعاقة قضية مجتمعية ويلزم تضافر كافة الجهود المجتمعية والقطاع الخاص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة".



وأكمل: "لقد أفرز الدستور مواد تضمن حقوق متحدي الإعاقة في كافة مناحي الحياة والتمثيل المناسب في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، وفي إطار التنمية المستدامة مصر 2030 والحق في التعليم ودمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في المدارس النظامية".



السيسي: توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة







الرئيس السيسي: 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة







السيسي: قبول الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية







أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبول الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، موضحا أن الدولة تهتم بدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء.



وأشار السيسي، خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، إلى أنه وجه بدمج الأشخاص متحدي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتنفيذ بعض الأنشطة والخدمات والبرامج المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد الرئيس السيسي، أنه تم توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة.



السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة







قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشعر بالسعادة للمشاركة في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة والدمج، قائلا:" مصر تولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم وإمكاناتهم، ونعمل على توفير الخدمات التأهيلية لهم والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يكفل لهم المشاركة بفعالية جنبا إلى جنب مع أفراد المجتمع".



وأضاف " السيسي" خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن الإعاقة قضية مجتمعية، ولابد من تضافر كافة الجهود المجتمعية والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتابع:" لقد أفرز الدستور مواد تضمن حقوق متحدي الإعاقة في كافة مناحي الحياة والتمثيل المناسب في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، وفي إطار التنمية المستدامة مصر 2030 والحق في التعليم ودمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في المدارس النظامية".



وأكمل:" شرعت وزارة الصحة في إدراج مكون الإعاقة في الإستراتيجية لوزارة الصحة، وتوفير خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة، وتقوم وزارة التضامن بتنفيذ أنشطة وخدمات وبرامج تعليمية وطبية وإرشادية لمتحدي الإعاقة".