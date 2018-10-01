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محافظات

وكيل صحة المنوفية يفتتح مدرسة التمريض بسرس الليان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:28 م
وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية يفتتح مدرسة التمريض بسرس الليان
مروة فاضل
افتتح الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، مدرسة التمريض بمدينة سرس الليان بحضور المسئولين والنواب بالمدينة.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح مع الطالبات، مشددا عليهم علي ضرورة الاجتهاد وتوضيح الرسالة المهمة لمهنة التمريض والاعتزاز بها لخدمة الاهالي.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم التوسع في كل مدارس التمريض في ارجاء المحافظه حيث سيتم اقامة مدارس كثيرة لتخريج جيل جديد من التمريض.
وكيل صحة المنوفية يفتتح مدرسة التمريض بسرس الليان
وكيل صحة المنوفية يفتتح مدرسة التمريض بسرس الليان
وكيل صحة المنوفية يفتتح مدرسة التمريض بسرس الليان
وكيل صحة المنوفية يفتتح مدرسة التمريض بسرس الليان

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