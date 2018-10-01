وكيل صحة المنوفية يفتتح مدرسة التمريض بسرس الليان

افتتح الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، مدرسة التمريض بمدينة سرس الليان بحضور المسئولين والنواب بالمدينة.



وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح مع الطالبات، مشددا عليهم علي ضرورة الاجتهاد وتوضيح الرسالة المهمة لمهنة التمريض والاعتزاز بها لخدمة الاهالي.



وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم التوسع في كل مدارس التمريض في ارجاء المحافظه حيث سيتم اقامة مدارس كثيرة لتخريج جيل جديد من التمريض.