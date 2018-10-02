بورنموث يخطف فوزا ثمينا من كريستال بالاس.. فيديو وصور

اقتنص بورنموث فوزا ثمينا، من ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح ديفيد بروكس التسجيل لبورنموث، بعد مرور خمس دقائق من بداية المباراة.



لكن المدافع الهولندي باتريك فان انهولت، سجل هدف التعادل لكريستال بالاس، في الدقيقة 55.



وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، حصل بورنموث على ضربة جزاء، سجل منها جونيور ستانيسلاس هدف الفوز للفريق.



ورفع بورنموث رصيده بفوزه اليوم، إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد كريستال عند 7 نقاط، في المركز الثالث عشر.