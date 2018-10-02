تلميذ بسوهاج يطعن زميله بقصافة ويصيبه بجرح نافذ بالبطن

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، تلميذا بالصف الثاني الابتدائي مصابا بجرح نافذ أسفل البطن إثر مشاجرة مع زميله التلميذ بمدرسة الحرافشة الابتدائية بمركز جهينة عقب خروجهما من المدرسة مساء أمس.





كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل معاذ أحمد محمد، 7 سنوات طالب بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الحرافشة الابتدائية دائرة مركز جهيينة مصابًا بجرح نافذ أسفل البطن من الناحية اليسري "ادعاء تعد من آخرين".





وانتقل ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال جد المصاب محمد السيد محمد، 68 عاما عامل اتهم الطفل محمود.ع.م، 7 سنوات طالب بذات المدرسة بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين قصافة"؛ ما أدى لحدوث إصابته عقب خروجهما من المدرسة، بسبب خلافات بينها أثناء لهوهما.





تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته شفاهة اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.