انتشال جثة طفل غرق في ترعة خربتا بالبحيرة

لقى طفل مصرعه غرقا بترعة قرية خربتا بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة أثناء سيره على حافة الترعة فانزلقت قدميه وغرق، وتمكن أهالى القرية من انتشال جثة الطفل وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة بغرق طفل بترعة قرية خربتا بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام الأهالى بانتشال جثة الطفل عبدالله .ح.ر.4 سنوات ومقيم بذات القريه، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كوم حماده العام.



وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

