سفير كندا يفخر بالتعاون مع مصر في مجال البترول

عبَّر جيس داتون، سفير دولة كندا لدى جمهورية مصر العربية عن سعادته بما وصل إليه التعاون الكندي المصري في مجال الطاقة والتعدين.



وأشاد السفير الكندي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات «تويتر» بجهود TransGlobe Energy الكندية في الصحراء الشرقية؛ حيث قام بزيارة الجزء المخصص لها وفق حقوق الامتياز للتنقيب فيه عن البترول.



وأكد أن التعاون المصري الكندي في هذا المجال يعد استثمارا وشراكة مهمة وفرصة لعرض التكنولوجيا الكندية الرائدة في قطاع البترول لدى جمهورية مصر العربية.