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رياضة

ريال مدريد يخسر جهود أبرز رباعي الفريق أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال اليوم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد الإسباني،ضيفًا على نظيره سيسكا موسكو الروسي،اليوم، الثلاثاء،الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "موسكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بدور المجموعات، بعدما حقق الجولة الماضية، على حساب روما الإيطالي بثلاثية مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي.

ويفتقد ريال مدريد لجهود سيرجيو راموس قائد الفريق لأسباب فنية، بالإضافة إلى الثلاثي المصاب إيسكو، ومارسيلو وجاريث بيل.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا أسفرت عن وقوع ريال مدريد بجانب كلًا من: سيسكا موسكو،وروما الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي.

ويلتقي اليوم الثلاثاء، يوفنتوس مع يانج بويز، وهوفنهايم مع مانشستر سيتي، وآيك أثينا مع بنفيكا، وبايرن ميونيخ مع أياكس أمستردام، ليون مع شاختار،ومانشستر يونايتد مع فالنسيا، وروما مع فيكتوريا بلزن، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

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