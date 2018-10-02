محافظ أسيوط: تردد 27 ألفا و361 مواطنا على 257 نقطة مسح لفيروس سي

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن فعاليات اليوم الأول من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية تحت شعار "100 مليون صحة" أسفرت عن تردد 27 ألفا و361 مواطنا حتى الآن على نقاط المسح البالغ عددها 257 نقطة موزعة على قرى ومراكز المحافظة وتم اكتشاف 1747 حالة إيجابي للفيروس و25 ألف و614 حالة سلبي مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف فحص وتوقيع الكشف الطبي على 55 ألف مواطن يوميًا بالمحافظة من خلال 956 فرقة طبية على مستوى المحافظة لجميع المواطنين أكبر من 18 سنة من الجنسين من جميع المحافظات ضمن المرحلة الأولى والتي بدأت أمس وتستمر حتى 30 نوفمبر 2018.



وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – إلى أنه تم تكثيف حملات المتابعة على فعاليات الحملة فضلا عن الحملات الإعلانية عن المبادرة بجميع القرى والنجوع لحث المواطنين على المشاركة للقضاء على فيروس سى وتفعيل دور العبادة من مساجد وكنائس بالاضافة الى مراكز الشباب والاندية وأماكن التجمعات من مناطق صناعية ومدارس وجامعات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية من أوقاف وشباب ورياضة وتربية وتعليم وتضامن اجتماعي معلنا دعمه الكامل للمبادرة بالتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية حيث تبدأ المبادرة عملها من خلال وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة وسيارات العيادات المتنقلة ومراكز الشباب والرياضة والمنشآت الأخرى.



وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، أن المسح لفيروس سي يتم بكواشف سريعة بأفضل تكنولوجيا حديثة وآمنة وتوثيق من منظمة الصحة العالمية مشيرا إلى أنه في حالة اذا كان نتيجة التحليل للمواطن إيجابية لكواشف فيروس سى يتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم لأقرب مركز علاج وتحديد موعد التقييم والعلاج بمراكز "الوليدية – الراجحى – القوصية – صدفا – أسيوط الجديدة"، لإجراء تحليل الـ PCR للتأكد من الاصابة من عدمه وفى حالة التأكد من الاصابة يتم صرف العلاج مجانا اما بالنسبة للامراض الغير سارية فيتم تحويله للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة منوها الى ان تنفيذ المبادرة يتم من خلال فرق عمل تتكون من 3 الى 5 افراد متمثلة فى فرد طبى " طبيب بشرى أو صيدلى أو طبيب أسنان " وفرد تمريض ومدخل بيانات " ادارى أو فنى إحصاء " فى فترة صباحة من الساعة 9 الى الساعة 3 عصرا والفترة المسائية من 3 عصرا الى 9 مساء والمستهدف اليومى للفريق الواحد الكشف عن 60 مريضا يوميًا وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الحملة هي تحليل فيروس سي وتحليل السكر وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم(السمنة).



يذكر ان محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين قد أعلن عن إنطلاق فعاليات المباردة الرئاسية للقضاء على فيروس سى صباح أمس بتفقد مركز صحة الوليدية بمديرية الصحة ومركز صحة كوم أبوشيل بمركز أبنوب للاطمئنان على سير عملية التحليل والفحص بأمان وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتابع خطوات ومراحل اجراء التحاليل والفحص والتشخيص بالاضافة الى متابعة كيفية التخلص من النفايات بطريقة أمنة كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الخط الساخن 15335 لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورًا.