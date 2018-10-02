محافظ أسيوط يدعم وحدة الأطفال المعثور عليهم بـ 10 أسرة جديدة

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وحدة الاطفال المعثور عليهم بمديرية الصحة، وذلك للاطمئنان على الأطفال والخدمات المقدمة.



جاء ذلك على هامش زيارته للمديرية لمتابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة".



رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان.



وأعلن المحافظ –خلال الجولة– دعمه الكامل لوحدة الاطفال المعثور عليهم والتى تضم 14 طفلا ودعم الوحدة بعدد 10 أسرة جديدة للاطفال وسد احتياجات الوحدة من التمريض، مشيرا الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم الدعم للوحدة حتى تتمكن من تأدية رسالتها والتى تتمثل فى إيواء الاطفال المعثور عليهم والمفقود ذويهم لحين بلوغ سن العامين ليتم ايداعهم بدار الصفا للايتام.



وشدد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة على دور الايتام ووحدة الاطفال المعثور عليهم للوقوف على جودة الخدمات وأوجه الرعاية المقدمة للاطفال والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لهم معلنا تكرار زيارته للوحدة مرة أخرى وتكريم المشرفة على الوحدة خلال لقاء المواطنين الاسبوعى لكفاءتها وتفانيها فى عملها بالوحدة لتكون مثل وقدوة لزملائها من هيئة التمريض.