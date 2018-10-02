ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اعتقال عمدة مدينة إيطالية بتهمة مساعدة الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:08 م
صدى البلد
أ ش أ
ألقت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء القبض على عمدة مدينة (رياس) المشهور بترحابه باللاجئين ووضعته قيد الإقامة الجبرية لاتهامه بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الشرطة اعتقلت العمدة دومينيكو لوكانو في إطار التحقيقات التي أثارها تخصيص أموال حكومية لصالح اللاجئين وطالبي اللجوء ، وتشمل الاتهامات تنظيم حالات زواج لتمكين المهاجرين من البقاء في إيطاليا بشكل شرعي.

وأوضحت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن العمدة لوكانو اشتهر بترحيبه باللاجئين والذين استقر المئات منهم في قريته التي يسكنها ألفا مواطن فقط ، واصفة بعض التقارير المحلية اعتقال لوكانو بكونه صفعة على وجه كل من يؤدون واجب الترحيب بالمهاجرين.

ترشيحاتنا

اهزمى السمنة فى 7 أيام فقط برجيم لن تتوقعي فاعليته

مظاهرات فى بلجيكا اعتراضا على إصلاح نظام التقاعد.. فيديو

قميص نوم وميك آب وراء سرقة خزينة مطعم شهير بالدقي

لحظات تركيز وخلع أحذية.. هكذا يعمل رئيس وزراء كندا مع فريقه.. صور

برلمانية: عام مضيء ومستقبل جديد لذوي القدرات الخاصة في عهد السيسي

تطوير العشوائيات: الدولة لا تمتلك أرض مثلث ماسبيرو .. فيديو

أمن القاهرة يحذر جماهير الأهلى قبل لقاء وفاق سطيف

منظومات إلكترونية روسية بسوريا لمراقبة إسرائيل

الترجي فى مهمة صعبة أمام بطل أنجولا بنصف نهائي دوري الأبطال.. اليوم

وفاة الفنان جلال عبدالقادر

تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

شاهد.. تفاصيل حريق ضخم نشب بمحطة كهرباء في السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

فيديو

أشرف زكي: لأول مرة أكاديمية الفنون تقبل دارسين من ذوي الإعاقة.. فيديو
الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟