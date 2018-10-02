اعتقال عمدة مدينة إيطالية بتهمة مساعدة الهجرة غير الشرعية

ألقت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء القبض على عمدة مدينة (رياس) المشهور بترحابه باللاجئين ووضعته قيد الإقامة الجبرية لاتهامه بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية.



وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الشرطة اعتقلت العمدة دومينيكو لوكانو في إطار التحقيقات التي أثارها تخصيص أموال حكومية لصالح اللاجئين وطالبي اللجوء ، وتشمل الاتهامات تنظيم حالات زواج لتمكين المهاجرين من البقاء في إيطاليا بشكل شرعي.



وأوضحت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن العمدة لوكانو اشتهر بترحيبه باللاجئين والذين استقر المئات منهم في قريته التي يسكنها ألفا مواطن فقط ، واصفة بعض التقارير المحلية اعتقال لوكانو بكونه صفعة على وجه كل من يؤدون واجب الترحيب بالمهاجرين.

