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أخبار البلد

حقيقة وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير المياه

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:06 م
مياه
مياه
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير المياه.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه خلال العام المالي (2018-2019).

وشددت على أن تسعيرة المياه المطبقة حاليًا كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018.

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