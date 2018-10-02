القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام وفاق سطيف

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، الثلاثاء، أمام فريق وفاق سطيف، التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً.



وتقام المباراة على استاد السلام في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، وينقل "صدى البلد" القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.



والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم هي فضائية BeIN Sports 1HD، والتي حصلت على حقوق بث المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط.



ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون وهو يسعى إلى تحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وذلك قبل التوجه إلى الجزائر وخوض مباراة العودة بملعب 8 ماي 1945.



وتلقى الأهلي أمس خطابا من الجهات الأمنية المعنية بتأمين فعاليات المباراة بأنه سيسمح فقط لأعضاء الجمعية العمومية بالدخول إلى المباراة وسيكون عددهم 8500 وفرد.