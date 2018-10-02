ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام وفاق سطيف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
نور عادل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، الثلاثاء، أمام فريق وفاق سطيف، التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتقام المباراة على استاد السلام في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، وينقل "صدى البلد" القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.

والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم هي فضائية BeIN Sports 1HD، والتي حصلت على حقوق بث المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون وهو يسعى إلى تحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وذلك قبل التوجه إلى الجزائر وخوض مباراة العودة بملعب 8 ماي 1945.

وتلقى الأهلي أمس خطابا من الجهات الأمنية المعنية بتأمين فعاليات المباراة بأنه سيسمح فقط لأعضاء الجمعية العمومية بالدخول إلى المباراة وسيكون عددهم 8500 وفرد.

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوي يتصدر الأكثر بحثا بعد الزفاف

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

اكتشفت خيانة زوجها على whatsapp بعد شهر على الفرح.. فانتحر الإثنان

الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو

بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

منظومات إلكترونية روسية بسوريا لمراقبة إسرائيل

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

علي جمعة يحذر من ترديد 4 كلمات شائعة بين الكثيرين في الدعاء

4 أطعمة أحذرى وضعها فى الثلاجة لمدة طويلة

أمن القاهرة يحذر جماهير الأهلى قبل لقاء وفاق سطيف

الحكومة تنفي بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

فيديو

أشرف زكي: لأول مرة أكاديمية الفنون تقبل دارسين من ذوي الإعاقة.. فيديو
الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟