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رياضة

توخيل آخر أوراق باريس سان جيرمان في أزمة رابيو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
نور عادل
أشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، قد ينجح في إقناع متوسط ميدان الفريق الباريسي أدريان رابيو بالبقاء مع الفريق.

وأضاف موقع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن علاقة الثقة الكبيرة بين اللاعب ومدربه، ربما تحول دون رحيل رابيو عن الفريق نهاية الموسم الكروي.

وأوضح أن المدرب الألماني توخيل نجح في غضون ثلاثة أشهر، في نسج علاقة قوية مع متوسط الميدان الموهوب رابيو، وأن باريس سان جيرمان يُعول على توخيل من أجل إقناع اللاعب بالبقاء.

وبحسب نفس المصدر، لا زالت مفاوضات تمديد عقد رابيو (23 عاما) وناديه مستمرة.

كانت حدة التوتر قد ارتفعت قبل أشهر بين أدريان رابيو وباريس سان حيرمان، عقب عدم استدعاء اللاعب إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.

ويؤكد موقع "لوباريزيان" أن اللاعب شعر بأنه ضحية لظلم رياضي، وعانى من عدم مساندة باريس سان جيرمان له في أزمته مع الأوساط الرياضية الفرنسية.

وتابع نفس المصدر أن رابيو كانت لديه رغبة واضحة في مغادرة باريس سان جيرمان والانتقال إلى برشلونة، الذي أبدى رغبة مماثلة في ضم اللاعب الفرنسي، غير أن ناديه رفض الصفقة.

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