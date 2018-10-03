الإفتاء توضح حكم الصلاة في المقابر.. فيديو

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إن المقابر التي نهي عن الصلاة فيها هي المقابر التي بها لحود وشق بينها أرصفة فهذه لا يجوز الصلاة فيها، أما المقابر التي لدينا في مصر فهي مشيدة بنظام الفساقي أو الغرف وبينها فراغات كبير فيجوز الصلاة بها .
وأضاف وسام خلال إجابته عن سؤال شخص يسأل "هل يجوز الصلاة في المقابر خوفا من فوات وقتها"؟. قائلاً: في مقابر مصر هنا يجوز الصلاة ولكن عليك أن تأخذ جنبًا بعيد عن المقبرة وتصلي فهذا جائز.
وتابع أمين الفتوى: أما صلاة الجنازة عند القبور لا بأس، أو صلى على القبر ما حضر الصلاة في المسجد -مثلًا- وصلوا على قبر لا حرج في هذا فعله النبي، فإنه صلى على قبر بعدما دفن عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك، صلاة الجنازة لا حرج فيها.