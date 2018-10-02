العربية للطيران: إنشاء منظمة المراقبة يحسن مستوى السلامة الجوية

قال المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، إن إنشاء المنظّمة الإقليمية لمراقبة السلامة بمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، يساهم بفعالية في تحسين مستوى السلامة الجوية، لافتا إلى توفر الإرادة القوية لسلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء والعنصر البشري الضروري من كوادر ومدققين ومفتشين ومحققين عرب والذين يتوفرون على خبرة عالمية في مجال السلامة لإنشاء منظمة تعمل على صعيد المنطقة العربية وتساعد الدول الأعضاء في المنظمة العربية على تقييم مستواها.



وأكد المدير العام للمنظمة، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة التنفيذية لأعضاء المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط ودوّل إفريقيا، على التّعاون المثمر والتنسيق المستمر مع منظمة الطيران المدني الدولي للوصول إلى إنشاء المنظمة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، من أجل مساعدة الدول الأعضاء فيها على تطوير برنامج SSP وتنفيذه، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لتحسين قدرات مراقبة سلامة الدول.



من جانبه، قدم المهندس محمد رجب، خبير الملاحة والسلامة الجوية بالمنظمة العربية للطيران المدني، عرضين مرئيين، الأول حول مختلف مراحل إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة بمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا والعرض الثاني بخصوص مسودة اتفاقية التفاهم لإنشاء هذه المنظّمة.



حضر الاجتماع سبعة عشر وفدًا من الدول العربية أعضاء المنظمة وممثلين من المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران الدني الدولي.