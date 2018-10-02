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أخبار البلد

تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثًا جديدًا باسم وزارة الخارجية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
محمد وديع
أصدر سامح شكري وزير الخارجية اليوم، الثلاثاء قرارًا بتعيين المستشار أحمد حافظ متحدثًا جديدًا باسم وزارة الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية، قد عاد مؤخرًا من رام الله حيث عمل هناك نائبًا لرئيس مكتب تمثيل مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما سبق له العمل أيضًا في الخارج في سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في السفارة المصرية في تل أبيب.

وكان المستشار حافظ قد عمل بمكتب وزير الخارجية مسئولًا عن ملفات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية. كما أنه سبق له تولي منصب مدير شئون سوريا ولبنان خلال فترة خدمته بديوان عام الوزارة، فضلًا عن عمله بقطاع العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في بداية عمله الدبلوماسي.

هذا، وقد التحق حافظ بالسلك الدبلوماسي عام 1999؛ وهو حاصل على بكالوريوس في تخصصيّ العلاقات الدولية، وإدارة الأعمال من جامعة "وبستر" الأمريكية، فرع جنيف بسويسرا.

والجدير بالذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي السابق باسم الخارجية، قد صدر له قرارًا جمهوريًا في أغسطس الماضي بتعيينه سفيرًا لدى كندا، حيث سيتوجه قريبًا إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد.

تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثًا جديدًا باسم وزارة الخارجية

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