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ديني

رئيس جامعة الأزهر وعميد الإعلام فى عزاء طه أبو كريشة.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
محمد بدران - اشرف العمدة
شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور محمد أبوزيد الأمير منسق بيت العائلة المصرية، والدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الإعلام، والدكتور حسام شاكر، المنسق الإعلامي لجامعة الأزهر، في عزاء الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، المقام حاليا بمقر كلية الدعوة بجامعة الأزهر بالبهو الرئيسى المفتوح بمسجد وقاعة محاضرات الكلية.

يذكر أن الدكتور طه أبو كريشة وافته المنية أمس الاثنين عن عمر ناهز 81 عاما، بعد رحلة صراع مع المرض، حيث صلى على جثمانه بالجامع الأزهر الشريف، وسط حضور قيادات الأزهر بمختلف قطاعاته .

ولد الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقا، في الثامن من مايو لعام 1937م بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وحصل على الثانوية الأزهرية من معهد أسيوط الديني عام 1957م بترتيب الأول على مستوى الجمهورية الإجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1961م بترتيب الأول التخصص (الماجستير) في الأدب والنقد عام 1970م بتقدير "ممتاز" في موضوع "ميزان الشعر عند العقاد" الحصول على درجة العالمية "الدكتوراه" في الأدب والنقد 1973م بمرتبة الشرف الأولى في موضوع "النقد العربي القديم بين المذاهب النقدية الحديثة".
رئيس جامعة الأزهر وعميد الإعلام فى عزاء طه أبو كريشة.. صور
رئيس جامعة الأزهر وعميد الإعلام فى عزاء طه أبو كريشة.. صور
رئيس جامعة الأزهر وعميد الإعلام فى عزاء طه أبو كريشة.. صور
رئيس جامعة الأزهر وعميد الإعلام فى عزاء طه أبو كريشة.. صور
رئيس جامعة الأزهر وعميد الإعلام فى عزاء طه أبو كريشة.. صور

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