أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتعادل 1-1 مع هوفنهايم في الشوط الأول .. فيديو

تعادل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي، وهوفنهايم الألماني، إيجابيا 1-1 في شوط المباراة الأول، من اللقاء الذي يقام على ملعب استاد راين نيكار أرينا ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



افتتح التسجيل هوفنهايم في الدقيقة الأولى في غفلة من دفاعات المان سيتي وتقدم إسحاق بلفوضيل بالهدف الأول له .



وعادل النتيجة مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق سيرجيو أغويرو .