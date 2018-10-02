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رياضة

أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتعادل 1-1 مع هوفنهايم في الشوط الأول .. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تعادل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي، وهوفنهايم الألماني، إيجابيا 1-1 في شوط المباراة الأول، من اللقاء الذي يقام على ملعب استاد راين نيكار أرينا ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل هوفنهايم في الدقيقة الأولى في غفلة من دفاعات المان سيتي وتقدم إسحاق بلفوضيل بالهدف الأول له .

وعادل النتيجة مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق سيرجيو أغويرو .

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