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رياضة

ملعب نهائي كأس العالم يشهد سقوط ريال مدريد أمام سيسكا موسكو.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:02 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح فريق سيسكا موسكو في تحقيق الفوز علي ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" في روسيا، لحساب الجولة الثانية، من المجموعة السابعة، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ فريق سيسكا موسكو، ريال مدريد بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، بعدما أخطأ كروس في تمرير الكرة لفاران، ليقتنصها نيكولا فلاسيتش ويسدد الكرة على يسار كيلور نافاس.

وشهدت الدقيقة 28 تسديدة من كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس أكنفيف.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الملكي تعديل النتيجة بعدما سدد ماركو أسينسيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أكنفيف وأخرجها الدفاع إلى خارج المرمى.

وشهدت الدقيقة 74 تسديدة قوية من توني كروس من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجانب القائم لسيسكا موسكو.

وقبل نهاية المباراة أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه حارس سيسكا موسكو الروسي.

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