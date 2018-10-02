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أخبار العالم

محكمة تركية تؤيد أحكام السجن مدى الحياة على صحفي معارض

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:29 م
الصحفي التركي أحمد
الصحفي التركي أحمد ألتان
رويترز
أيدت محكمة تركية، اليوم، أحكام السجن مدى الحياة التي صدرت بحق الصحفي البارز أحمد ألتان وخمسة آخرين في فبراير الماضى بتهمة مساعدة مدبري محاولة الانقلاب في 2016.

وسبق أن حكم على أحمد ألتان وشقيقه محمد وأربعة آخرين بالسجن مدى الحياة فيما يتعلق بمزاعم ارتباطهم بشبكة رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

وأفرج عن محمد ألتان في يونيو، لكن المحكمة أيدت الحكم بسجنه اليوم الثلاثاء بعد أن رفضت محكمة جزائية طلب المحكمة الدستورية الإفراج عنه.

وسلطت محاكمة الشقيقين الضوء على المخاوف على حقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا في ظل الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب بالإضافة للمخاوف بشأن استقلال القضاء في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحكم على أحمد ألتان بالسجن بعد أن أدلى بتصريحات خلال برنامج تلفزيوني قبل يوم من محاولة الانقلاب قال فيها "أيا كانت التطورات التي أدت لحدوث الانقلابات العسكرية في تركيا فإن أردوغان يمهد الطريق ذاته باتخاذ نفس القرارات".

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