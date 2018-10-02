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المستشار عبدالله الباجا: من الخطأ أن يكون الأب في آخر قائمة الأولى بحضانة الطفل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:29 م
المستشار عبدالله
المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق
قسم التوك شو
قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، إنه تولى رئاسة محكمة الأسرة منذ عام 1998 حتى عام 2016.

وأضاف الباجا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية عام 2000 و2004 و2008 دمرت الأسرة.

وأِشار رئيس محكمة الأسرة السابق، إلى أنه من الخطأ أن يكون الأب في آخر قائمة الأولى بحضانة الطفل في حالات الطلاق.

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