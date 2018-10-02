ليون الفرنسي يتعادل مع شختار دونيتسك 2-2 بدوري الأبطال.. فيديو

تعادل أولمبيك ليون مع ضيفه شاختار دونيستك بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بارك أولمبيك ليون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وسجل جيونيور مواريس ثنائية شاختار في الدقيقة 45 و55، قبل أن يسجل موسي ديمبيلي، وليودويوا في الدقيقتين 70 و 72 التعادل لـ ليون.



بهذه النتيجة، احتل ليون صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، فيما حل شاختار في المركز الثالث برصيد 2 جمعها من تعادلين.