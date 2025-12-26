قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
توك شو

مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول أمريكي، قال إن إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتخرقه أحيانا.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض، أن فريق ترامب يزداد استياء من خطوات نتنياهو التي تقوض اتفاق غزة، وترامب يريد أن يتقدم اتفاق غزة بوتيرة أسرع.


وتابع الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض، أننا سنعلن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار بغزة الشهر المقبل.

وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية توظف جرائمها المتواصلة منذ أكثر من 26 شهرًا في غزة كأداة تسويق عالمية لأسلحة إبادة المدنيين، في مشهد فاضح يكشف التقاء ذبح المدنيين المنظم مع التربح الصناعي.

وأوضح دلياني أن الانهيار المتسارع للاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب الابادة وما يرافقها من استنزاف عسكري طويل، وهروب رؤوس الأموال، ونقص الأيدي العاملة، وتضخم الدين العام، وتآكل السمعة الدولية، يترافق مع ازدهار دموي لقطاع الصناعات العسكرية، الذي يستثمر في الإبادة الجارية كمساحة اختبار وتسويق. وشدد على أن الإصرار المتعمّد على جعل غزة ساحة قتل إبادي للمدنيين هو نتاج منظومة شاملة من التطهير العرقي ذات أهداف سياسية واستيطانية وأيديولوجية، تشكل فيها صناعة السلاح عنصرًا مستفيدًا ومغذيًا.

وأشار دلياني إلى أن إقرار مسؤولي شركات السلاح الإسرائيلية بأن 80 في المئة من إنتاجهم موجّه للتصدير بعد اختباره في جرائم الإبادة في غزة يعني أن دماء شعبنا باتت أداة تسويق وترويج مباشرة. وأضاف أن الإعلان عن طلبات تسليح جديدة بقيمة 27 مليار دولار، ومبيعات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار، يكشف بوضوح كيف حوّلت دولة الإبادة الإسرائيلية جرائمها إلى سلعة. ولفت إلى أن بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تظهر ارتفاع عائدات شركات السلاح الإسرائيلية بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 16.2 مليار دولار، بالتزامن مع قتل أكثر من 20,000 طفل فلسطيني بهذه الأسلحة خلال العامين الماضيين.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن تصدير أسلحة جرى صقلها عبر الإبادة يهدد بتكرار مأساة غزة في أماكن أخرى من العالم، مؤكدًا أن دولة الإبادة الإسرائيلية وجيشها يرسخان القتل كخبرة قابلة للتسويق، والإبادة كميزة تشغيلية، والتطهير العرقي كنموذج جاهز للتصدير.

غزة نتنياهو ترامب

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

صورة ارشيفية

ضرورة وقائية وليست علاجية.. أهمية الزيارة المبكرة لطبيب الأسنان

صورة ارشيفية

تغييرات متوقعة في تشكيل المنتخب أمام جنوب إفريقيا

صورة ارشيفية

طقس شديد البرودة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

