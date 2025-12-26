تغييرات متوقعة في تشكيل المنتخب أمام جنوب إفريقيا

تحدث الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم، عن مباراة منتخب مصر اليوم أمام جنوب أفريقيا، كما كشف عن الاستعدادات الأخيرة للمنتخب والتشكيل المتوقع.

وقال أدهم عبد الرحيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن المباراة مع جنوب إفريقيا لن تكون سهلة، وذلك لأن منتخب جنوب إفريقيا يلعب بأسلوب الكرة الحديثة، متابعا: أتوقع أن يكون هناك تغيير في حراسة المرمى بوجود مصطفى شوبير.

وأضاف أن التغيير في حراسة المرمى أمر ليس سهلا، ولكن محمد الشناوي يعاني خلال الفترة الماضية من بعض الأخطاء، بالإضافة إلى احتمالية وجود تغيير في خط الدفاع بمشاركة رامي ربيعة.

ولفت إلى أن المنتخب المصري مطالب ببدء المباراة بضغط قوي منذ الدقائق الأولى، واستغلال الفرص المتاحة بشكل أفضل، لتجنب تكرار إهدار الفرص كما حدث في مباراة زيمبابوي، موضحًا أن الفرص أمام جنوب أفريقيا ستكون أقل، نظرًا لقوة المنافس وتنظيمه.