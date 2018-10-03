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رياضة

خاميس رودريجيز يثير الجدل حول مستقبله مع بايرن ميونخ

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
نور عادل
ابدى الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، عدم سعادته بمشاركته كبديل مع بايرن ميونخ، خلال التعادل بهدف لمثله مع أياكس أمستردام، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ولعب بايرن في الموسم الحالي، حتى الآن، 10 مباريات، غاب رودريجيز عن ثلاث منها، بسبب الإصابة، وشارك في مثلها كأساسي، وكبديل في 4 لقاءات أخرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خاميس غادر ملعب أليانز أرينا سريعًا، بعد انتهاء المباراة، دون أن يدلي بأي تصريح لوسائل الإعلام.

وقد أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، في تمام الساعة 10:52 بالتوقيت المحلي، بينما غادر اللاعب المعار من ريال مدريد الملعب، الساعة 11:02.

وخلال المرات الثلاث، التي بدأ فيها خاميس أساسيًا هذا الموسم، كان يُستبدل دائمًا، ما يزيد الغموض حول مستقبله مع بايرن، بحسب الصحيفة المدريدية.

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