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برلمان

طلب إحاطة برلماني يكشف الحيل الجديدة لـ سناتر الدروس الخصوصية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
طالبة
طالبة
أحمد أيمن
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة تكشف فيه الحيل الجديدة لمافيا الدروس الخصوصية، حيث إن هناك تحايل على القوانين من أجل استمرار الدروس الخصوصية كالتحايل على جمعية أهلية أو مركز حاسب آلي أو جمعية لتحفيظ القرآن.

وأردفت منير في طلبها، إن مراكز اللغات والكمبيوتر والجمعيات الخيرية ومراكز الأوقاف التابعة للمساجد تعتبر أبواب خلفية لما يسمي بسناتر الدروس الخصوصية، حيث رصدنا نوع آخر من التحايل لمافيا الدروس الخصوصية، إذ يتقدم البعض بطلب ترخيص جمعية خيرية من التضامن الاجتماعي، لتقديم خدمات خيرية تعليمية وتثقيفية وصحية مثل محو الأمية والحضانات لغير القادرين دون مقابل مادي أو بمقابل زهيد يغطى تكلفة المكان والمصروفات فقط، لكنه يقوم بتغيير نشاط الجمعية لسنتر للدروس الخصوصية.

وتابعت: "هذه المراكز التي تُستغل كباب خلفي للدروس الخصوصية، تعتبر مسئولية الجهات المانحة للتراخيص، ولابد من تفعيل الرقابة عليها من تلك الجهات، وإذا قامت بتغيير النشاط ينبغي غلقها، مضيفة أن النظام التعليمي الجديد لا توجد امتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين كما أن المناهج تختلف كليا عن سابقيها، وبالتالى فلا داع للدروس الخصوصية، ومن الأفضل التعاون مع الوزارة من أجل أن يؤتى النظام الجديد بثماره.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.

واستطردت: " يجب على وزارة التربية والتعليم بغلق تلك المراكز لمخالفتها شروط التراخيص الممنوحة لها، وذلك من خلال لجنة من صلاحياتها الضبطية القضائية ويحق لها غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وفتح تحقيق في الحال مع المدرسين بتلك المراكز، كما أصبحت مراكز اللغات والحاسب الآلي، والجمعيات الخيرية، والمراكز التابعة للمساجد؛ أبوابا خلفية لمافيا الدروس الخصوصية، للتحايل علي قرارات وزارة التربية والتعليم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية".

وطالبت النائبة بتفعيل الرقابة المشددة من الجهات مانحة التراخيص لتلك المراكز، وقيام موظفين بالتفتيش على تلك المراكز، فبعض هذه المراكز توحشت ويصعب على أحد أن يقوم بغلقها لوقوعها في منطقة شعبية مثلا، وإذا قام بغلقها وتشميعها يفك الشمع وتكون الغرامة ضعيفة.

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