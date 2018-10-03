كيف تتعامل مع امرأة برج الميزان ؟

قال الدكتور أحمد شاهين عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، إن امرأة برج الميزان من الشخصيات التى يجب إذا عاهدتها بأى شئ أن تنفذه، وفي الوقت الذي حددته بنفسك لأن الزوجة التى تنتمى إلى برج الميزان لا تنسى شيئا، وتفضل الالتزام بالعهود.





وتتمتع فتاة الميزان بقدر كبير من الذكاء، كما أنها حذرة ولن تظهر تفوقها عليك الا بعد الزواج، فقد تستسلم أمامك في أي جدل وهي تبتسم ابتسامة خجولة، ولكن هذا لن يستمر بعد الزواج.





وأضاف "شاهين" أن امرأة الميزان تتميز بأنها زوجة مطيعة وذات وجه بشوش، بالإضافة إلى ذلك فهي من النساء اللاتي يرفضن الاثقال على الزوج، بل تشاركه وتقدم له العون والنصيحة في العمل والمال إن احتاج الأمر وكان في استطاعتها ذلك.





وينصح الفلكى أحمد شاهين، بعدم محاولة إسكاتها عندما تبدأ الحديث، فهي تحب النقاش والكلام في مختلف المواضيع وتحب إسداء النصح، كما أنها تجيد الاستماع إلى الأراء حتى إذا تعارضت مع قناعاتها.



