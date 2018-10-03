ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كيف تتعامل مع امرأة برج الميزان ؟

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:18 م
برج الميزان
برج الميزان
هاجر هانئ
قال الدكتور أحمد شاهين عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، إن امرأة برج الميزان من الشخصيات التى يجب إذا عاهدتها بأى شئ أن تنفذه، وفي الوقت الذي حددته بنفسك لأن الزوجة التى تنتمى إلى برج الميزان لا تنسى شيئا، وتفضل الالتزام بالعهود.

وتتمتع فتاة الميزان بقدر كبير من الذكاء، كما أنها حذرة ولن تظهر تفوقها عليك الا بعد الزواج، فقد تستسلم أمامك في أي جدل وهي تبتسم ابتسامة خجولة، ولكن هذا لن يستمر بعد الزواج.

وأضاف "شاهين" أن امرأة الميزان تتميز بأنها زوجة مطيعة وذات وجه بشوش، بالإضافة إلى ذلك فهي من النساء اللاتي يرفضن الاثقال على الزوج، بل تشاركه وتقدم له العون والنصيحة في العمل والمال إن احتاج الأمر وكان في استطاعتها ذلك.

وينصح الفلكى أحمد شاهين، بعدم محاولة إسكاتها عندما تبدأ الحديث، فهي تحب النقاش والكلام في مختلف المواضيع وتحب إسداء النصح، كما أنها تجيد الاستماع إلى الأراء حتى إذا تعارضت مع قناعاتها. 

وتابع قائلا: "الزوجة الميزان تقدس العدل والمساواة، والزواج في نظرها شركة مساهمة بالتساوي بين شخصين، لذا لا ترضى أن تعيش في الظل".

ترشيحاتنا

المدير الفنى لليفربول يقدم حلا سحريا لـ محمد صلاح لاستعادة مستواه

مجلس الوزراء: الأحد المقبل أجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر

آمنة نصير تعلق على اشتغال الشيخ ميزو بتجارة الأسماك.. فيديو

بالأسماء.. رؤساء اللجان النوعية فى مجلس النواب..18 حزبيا و7 مستقلين

لو أكلك اتحرق.. 5 نصائح لتخطي المشكلة

كيف أعلن اتحاد الكرة المصرى دعمه لـ حازم إمام؟

الأعلى للإعلام : قرار منع البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لا يستهدف قناة بعينها

إعدام نجار قتل زوجته في الجيزة.. عذبها بـ خرطوم حتى الموت

ننشر التشكيل الكامل للجان البرلمان قبل الإعلان عنها رسميا

شوقي غريب يكشف حقيقة أزمة الأهلي والمنتخب الأوليمبي قبل معسكر الإمارات

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري الممتاز

تعليق مؤثر من عضو اتحاد الكرة السعودي عقب تزكية قصي فواز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور
محلل سياسي ليبي: الإدارة الأمريكية ستتحكم في نجاح أو فشل مؤتمر إيطاليا
أكاديمي يشرح تفصيليا كيفية حدوث ظاهرة تسونامي المدمرة.. فيديو
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بأقل التكاليف
اقتصادي: تدخل أردوغان في السياسة النقدية سبب تراجع الليرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟