حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بإدكو.. صور

قاد للواء هشام آمنة -محافظ البحيرة واللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، أكبر حملة لإزالة التعديات بمركز ومدينه إدكو، مشددان على انه لا تهاون مع المخالفين ولابد من تطبيق القانون وتأكيد هيبة الدولة.





واسفرت الحملة التى نفذتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة ادكو لإزالة التعديات على أملاك الدولة عن إزالة 16 حالة تعدى على مساحات إجمالية بلغت 7500م2 بمناطق متفرقة بينها 6 حالات بمنطقة النجيلة (لوفا صفار) على اجمالى مساحات باجمالى 3500 م2، عبارة عن اسوار طوليه وعرضية حيث تم ازالة التعديات وتسويتها بالأرض بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينه لادكو).





بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعدي آخرين بشارع المعهد الديني عبارة عن منازل وأسوار على مساحات إجمالية بلغت 4000م 2 تمت إزالتها وتسويتها بالأرض).



