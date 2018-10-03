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حوادث

ضبط صاحب شركة بالدقهلية لإتجاره في النقد الأجنبي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:57 م
اللواء محمد حجى
اللواء محمد حجى
همت الحسينى
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية القبض على صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبي خارج القنوات والمصارف الشرعية، وبحوزته عملات أجنبية ووطنية.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث الاموال العامه اكدتها التحريات السريه بقيام "دسوقى ع م - ٤٩ عاما - صاحب شركة ومقيم قرية ميت الكرماء بطلخا"، بالاتجاره في النقد الأجنبي خارج القنوات والمصارف الشرعية.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة من ضباط مباحث الاموال العامه برئاسة العميد احمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامه من ضبطه وبحوزته ١٠٠٦٢٥ جنيها مصري و ١٠٠٠ دولار و ١٥٠٠ يورو و ٥٠٠ ريال سعودى وتحرر عن ذلك المحضر، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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